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Дмитрий Пятибратов: есть вариант работы за границей, но там переговоры только начались

Специалист покинул «Факел» в апреле.
13 июня 2023 21:52
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о своем карьерном будущем после ухода из воронежского клуба.

«Надолго уходить из футбола не собираюсь. Мне поступают различные приглашения от нескольких клубов из РПЛ и ФНЛ. К тому же есть вариант работы за границей, но там переговоры только начались. Это будет Европа. Страну назвать не могу. Надо немного подождать. Это может решиться быстро или немного затянется. Будем ждать. Я всем показал свою позицию, что готов работать. Свой шаг я сделал, теперь жду ответов с другой стороны», - приводит слова Пятибратова Sport24.

Напомним, Пятибратов работал в воронежском клубе с октября 2020 года. Специалист покинул «Факел» в апреле 2023 года.

В послужном списке специалиста такие команды, как «Мордовия», «Тракай», «Сочи», минское «Динамо» и «Жемчужина-Сочи».

источник: Sport24.ru
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