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Малком: «Барселона» стала моим мостом для перехода в «Зенит»

Бразилец высказался о выступлениях за каталонский клуб.
13 июня 2023 21:55
автор: Александр Кожевников

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком высказался о выступлениях за «Барселону».

«У меня были возможности, которые я не использовал. Но выбор тренера был верным. Игроки должны уважать наставника, постоянно работать и надеяться, что появится ещё одна возможность.

Я доволен в «Зените», меня хорошо приняли в России. У меня есть контракт. «Барселона» стала для меня мостом для перехода в «Зенит». Я доволен», - приводит слова Малкома UOL.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. В нынешнем сезоне Малком забил 23 гола в 27 матчах РПЛ и стал чемпионом страны в составе санкт-петербургского клуба.

источник: UOL
Малком: «Барселона» стала моим мостом для перехода в «Зенит»
Бразилец высказался о выступлениях за каталонский клуб.
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