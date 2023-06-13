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Камавинга высказался о возможном трансфере Мбаппе в «Реал»

Переход может состояться этим летом.
13 июня 2023 22:27
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга прокомментировал многочисленные слухи о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По словам хавбека, 24-летний форвард станет усилением для любой команды. Француз также не стал скрывать, что был бы рад видеть соотечественника в испанском клубе.

«Это потрясающий футболист. Все бы хотели иметь Мбаппе в составе своей команды», – добавил Камавинга для Diario AS.

Ранее сообщалось, что Мбаппе уведомил руководство «ПСЖ» о желании покинуть команду. По данным прессы, клуб готов продать футболиста, но просит за него не менее 200 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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