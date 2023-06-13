Нападяющий ЦСКА Федор Чалов обратился к болельщикам после победы в Кубке России.

«Все эмоции остались в этом дне, сохраним эти воспоминания в сердце. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку на протяжении всего сезона! Кубок наш. Порадуемся, отдохнем и продолжим путь к новым вершинам!», - написал Чалов в своем Telegram-канале.

Напомним, что в своей истории «Краснодар» еще ни разу не выигрывал Кубок России. В 2014 году черно-зеленые вышли в финал турнира, но уступили «Ростову» также в серии пенальти. Что касается ЦСКА, то московский клуб стал восьмикратным обладателем трофея.