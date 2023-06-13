Масалитин оценил шансы Дзагоева вернуться в РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил перспективы Алана Дзагоева вернуться в РПЛ.

«Я думаю, что клубы РПЛ — нет, а вот первая лига — может быть. Та же «Алания», к примеру, подпишет его как играющего тренера. Все-таки у него есть имя и корни есть определенные. С этой точки зрения, как играющий тренер, вполне возможно, почему нет», - цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Напомним, Дзагоев перешел в «Рубин» на правах свободного агента летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 в розыгрыше Первой лиги за «рубиновых» он сыграл 20 матчей, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

Ранее на протяжении 14 лет он выступал за ЦСКА.