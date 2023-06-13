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Владимир Габулов оценил возможность назначения Лички на пост главного тренера «Динамо»

Сейчас специалист работает в «Оренбурге».
13 июня 2023 22:54
автор: Александр Кожевников

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал возможное назначение Марцела Лички на должность главного тренера столичного клуба.

«Марцел Личка уже зарекомендовал себя в российском футболе. Он выполнил задачу по выходу «Оренбурга» в премьер-лигу. И в прошедшем чемпионате команда провела достойный сезон. «Оренбург» показывал организованный футбол, который приносил результат — причем вне зависимости от уровня соперника. Конечно, под видение футбола, которое транслирует Личка, необходимы футболисты определенного уровня. «Динамо» потребуется качественное усиление состава — прошедший сезон это подтвердил», - приводит слова Габулова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что бело-голубые заплатят оренбуржцам один миллион евро в качестве компенсации за расторжение контракта. При этом зарплата 45-летнего специалиста в новой команде составит один миллион евро.

Напомним, что Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Под его руководством клуб одержал 67 побед, 19 раз сыграл вничью и потерпел 31 поражение. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2024-го.

В сезоне-2022/23 оренбургский клуб занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

источник: Чемпионат.com
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