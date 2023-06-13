Владимир Габулов оценил возможность назначения Лички на пост главного тренера «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал возможное назначение Марцела Лички на должность главного тренера столичного клуба.

«Марцел Личка уже зарекомендовал себя в российском футболе. Он выполнил задачу по выходу «Оренбурга» в премьер-лигу. И в прошедшем чемпионате команда провела достойный сезон. «Оренбург» показывал организованный футбол, который приносил результат — причем вне зависимости от уровня соперника. Конечно, под видение футбола, которое транслирует Личка, необходимы футболисты определенного уровня. «Динамо» потребуется качественное усиление состава — прошедший сезон это подтвердил», - приводит слова Габулова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что бело-голубые заплатят оренбуржцам один миллион евро в качестве компенсации за расторжение контракта. При этом зарплата 45-летнего специалиста в новой команде составит один миллион евро.

Напомним, что Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Под его руководством клуб одержал 67 побед, 19 раз сыграл вничью и потерпел 31 поражение. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2024-го.

В сезоне-2022/23 оренбургский клуб занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.