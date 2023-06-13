Ксения Коваленко: Чалов приехал хороший из Европы, раскрепостился

Футболистка сборной России Ксения Коваленко высказалась об игре нападающего ЦСКА Федора Чалова в нынешнем сезоне.

«Чалов приехал хороший из Европы, у него появилась уверенность в себе, очень раскрепостился. В целом, у ЦСКА была настоящая команда», — приводит слова Коваленко «КП Спорт».

Чалов в нынешнем сезоне РПЛ провел 30 матчей в составе ЦСКА, забив 19 голов и отдав пять результативных передач.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 ЦСКА завоевал серебряные медали российской Премьер-лиги и стал обладателем Кубка России.