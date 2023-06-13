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«Ростов» проявляет интерес к полузащитнику «Факела» Акбашеву

Футболист забил шесть голов в сезоне-2022/2023.
13 июня 2023 23:48
автор: Александр Кожевников

«Ростов» из одноимённого города проявляет интерес к полузащитнику «Факела» Роману Акбашеву.

Об этом информирует Metaratings. Как сообщает источник, «Факел» хотел бы сохранить хавбека в своём составе, но итоговое решение останется за футболистом.

В сезоне-2022/2023 российской Премьер-лиги Акбашев провел 28 матчей, став в них автором шести голов и четырежды ассистировав партнерам.

«Ростов» по итогам сезона-2022/2023 стал четвертым в чемпионате страны. «Факел» оказался в зоне стыковых матчей, однако смог сохранить прописку в элите российского фтубола, справившись по итогам двух матчей с «Енисеем».

источник: Metaratings.ru
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