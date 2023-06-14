Малком объяснил решение остаться в «Зените»

Бразильский форвард «Зенита» Малком объяснил, почему решил остаться в российском чемпионате после зимы 2022 года.

Напомним, что тогда ФИФА разрешила футболистам, выступающим в РПЛ, приостанавливать контракты и перейти в другие клубы.

«Решил остаться, потому что клуб, президент и даже владелец «Зенита» вселили в нас уверенность, что, если бы нас это затронуло, нам бы дали возможность уйти. Неприятно говорить об этом, но все мы хотим мира. Конечно, эта ситуация повлияла на нас: наложили санкции, у нас нет возможности играть в Лиге чемпионов», — цитирует Малкома UOL.

Добавим, что в минувшем сезоне бразилец забил 23 мяча и стал лучшим бомбардиром турнира. Также Малком получил российский паспорт.