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В Камеруне назвали причину отказа от матча со сборной России

Сбор команды Валерия Карпина перенесли с лета на осень.
14 июня 2023 09:10
автор: Александр Поволоцкий

Генеральный секретарь федерации футбола Камеруна Блез Джунан назвал причину отмены товарищеского матча национальной команды против сборной России.

Игра должна была состояться 15 июня на московском стадионе «Лужники». В СМИ сообщалось, что Камерун отказался от матча по политическим мотивам.

«Послe товарищеской игры с Мeксикой нашей команде нужно прояснить коe-что очень важное и усердно подготовиться к бoлее статусным матчам. Мы oтменили не только встречу с Россиeй, но и игру с Кенией, которая должнa была состояться 12 июня», — приводит Sport24 слова Джунана.

ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

источник: Sport24.ru
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