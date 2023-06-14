Модрич рассказал, когда примет решение по поводу карьеры в сборной Хорватии

Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич высказался относительно продолжения карьеры в национальной команде.

Напомним, что сегодня состоится полуфинал Лиги Наций. Сборная Хорватии сыграет с Нидерландами в Роттердаме.

«На данный момент я всеми мыслями связан с Лигой наций, а о моей карьере можно будет поговорить после турнира. Я уже принял решение о своём будущем в сборной, но пока не хочу его раскрывать», – цитирует Модрича пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в другом полуфинале турнира Испания встретится с Италией в Энсхеде.