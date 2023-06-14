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«Хорватские полузащитники играют на высочайшем уровне». ван Дейк - о полуфинале Лиги Наций

Игра состоится в среду, 14 июня.
14 июня 2023 09:59
автор: Александр Поволоцкий

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от домашнего матча полуфинала Лиги наций с командой Хорватии.

Отметим, что встреча пройдет в Роттердаме и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы обыграть Хорватию. Они знают много способов создать нам проблемы. Их полузащитники играют на высочайшем уровне. Но мы должны быть уверены в своих силах и верим, что сможем выйти в финал. Потребуется много тяжёлой работы, качественного футбола, а также немного удачи», — цитирует ван Дейка пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в другом полуфинале турнира Испания встретится с Италией в Энсхеде.

источник: UEFA (УЕФА)
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