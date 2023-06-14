В «Фулхэме» прокомментировали слухи об интересе «Спартака» к Виллиану

Пресс-атташе «Фулхэма» Кармело Мифсуд отреагировал на информацию о возможном переходе Виллиана в «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые уже ведут переговоры о трансфере полузащитника.

«У нас нет никакой информации о том, что «Спартак» ведет переговоры с Виллианом», – сказал представитель клуба порталу Sport24.ru.

34-летний Виллиан выступает за «дачников» с осени 2022 года. В прошедшем сезоне АПЛ он провел 27 матчей, забил 5 голов и отдал 6 ассистов.

Ранее бразилец играл в составе лондонского «Арсенала», «Челси» и махачкалинского «Анжи».