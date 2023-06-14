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Агент Гюнтера подтвердил возможный трансфер в ЦСКА

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Спартак» и «Краснодар».
Агент Гюнтера подтвердил возможный трансфер в ЦСКА
14 июня 2023 10:38
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Полузащитник «Вероны» Корай Гюнтер может стать игроком ЦСКА. Об этом заявил агент футболиста Эрсин Акан. По словам менеджера, хавбек уладил семейные вопросы и открыт к переговорам.

«ЦСКА – это большой клуб, который подходит игроку. Кораю нравится Москва», – цитирует агента «СЭ».

Напомним, Гюнтеру 28 лет. С 2009 по 2014 годы он находился в системе дортмундской «Боруссии». За первую команду «шмелей» полузащитник отыграл 1 матч. Еще 38 встреч он провел за второй состав.

Также в карьере футболиста были турецкий «Галатасарай», итальянские «Дженоа», «Сампдория» и другие».

Ранее сообщалось, что футболист интересен «Спартаку», и «Краснодару».

источник: «Спорт-Экспресс»
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