Стало известно, какие условия предлагают Кузяеву в «Бешикташе»

В Турции раскрыли детали возможного контракта Далера Кузяева, которым активно интересуется «Бешикташ».

По данным СМИ, 30-летний футболист может пополнить стан турецкого клуба этим летом. Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает в конце июня. Сам игрок хочет переехать в Европу и выступать за клуб, который борется за чемпионство в национальном первенстве.

Как сообщает Fotomac, «Бешикташ» готов предложить Кузяеву контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата хавбека в Турции может составить от 1,8 до 2,2 млн евро в год.

В минувшем сезоне россиянин провел 35 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами.