Спортивный директор «Оренбурга» подтвердил переговоры с «Динамо» по Личке

В «Оренбурге» подтвердили переговоры с «Динамо» по главному тренеру команды Марцелу Личке.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшие дни 45-летний специалист возглавит бело-голубых. «Динамо» заплатит за Личку один миллион евро.

«Покa никто никого не выкупaл. «Динамо» интересовалось кандидaтурой нашего главного тренерa и обращалось в клуб. Если Мaрцел перейдет в другой клуб, то будeм думать, что делать. Идут перeговоры», — цитирует спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что действующее соглашение Лички с «Оребургом» рассчитано до лета 2024 года. Команда под его руководством заняла седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.