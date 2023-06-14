ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Спортивный директор «Оренбурга» подтвердил переговоры с «Динамо» по Личке

Специалист может возглавить московский клуб в ближайшее время.
14 июня 2023 11:00
автор: Александр Поволоцкий

В «Оренбурге» подтвердили переговоры с «Динамо» по главному тренеру команды Марцелу Личке.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшие дни 45-летний специалист возглавит бело-голубых. «Динамо» заплатит за Личку один миллион евро.

«Покa никто никого не выкупaл. «Динамо» интересовалось кандидaтурой нашего главного тренерa и обращалось в клуб. Если Мaрцел перейдет в другой клуб, то будeм думать, что делать. Идут перeговоры», — цитирует спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что действующее соглашение Лички с «Оребургом» рассчитано до лета 2024 года. Команда под его руководством заняла седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
Спортивный директор «Оренбурга» подтвердил переговоры с «Динамо» по Личке
Специалист может возглавить московский клуб в ближайшее время.
14.06.2023 11:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, какие условия предлагают Кузяеву в «Бешикташе»
Стало известно, какие условия предлагают Кузяеву в «Бешикташе»
Полузащитник может присоединиться к этой команде на правах свободного агента.
14.06.2023 10:49
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Гюнтера подтвердил возможный трансфер в ЦСКА
Агент Гюнтера подтвердил возможный трансфер в ЦСКА
Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Спартак» и «Краснодар».
14.06.2023 10:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Реал» подпишет форварда «Эспаньола», взамен ушедшему Бензема
Его команда вылетела из Ла Лиги.
14.06.2023 10:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Фулхэме» прокомментировали слухи об интересе «Спартака» к Виллиану
Бразилец известен в России по выступлениям за «Анжи».
14.06.2023 10:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Хорватские полузащитники играют на высочайшем уровне». ван Дейк - о полуфинале Лиги Наций
Игра состоится в среду, 14 июня.
14.06.2023 09:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Барриос стал главной трансферной целью итальянского клуба
Барриос стал главной трансферной целью итальянского клуба
Сделку хотят провести этим летом.
14.06.2023 09:43
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Модрич рассказал, когда примет решение по поводу карьеры в сборной Хорватии
В воскресенье, 18 июня, определится победитель Лиги Наций.
14.06.2023 09:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Килиан Мбаппе определился с новой командой
Килиан Мбаппе определился с новой командой
В случае неудачных переговоров француз останется в «ПСЖ».
14.06.2023 09:24
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В Камеруне назвали причину отказа от матча со сборной России
Сбор команды Валерия Карпина перенесли с лета на осень.
14.06.2023 09:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.