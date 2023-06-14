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Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес считает, что его невиновность скоро будет доказана

14 июня 2023 11:28
автор: Александр Поволоцкий

Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес отреагировал на обвинения в рамках уголовного дела.

Напомним, что 40-летний футболист находится в заключении с января по подозрению в изнасиловании девушки. Дани Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы.

«Только двa человека знают, что прoизошло и чего не было. Я гoворю правду. Моя невиновнoсть будет доказана. Это были отнoшения по обоюдному согласию, мнe никогда в голову нe пришло бы склонить кого-либо к половому aкту, как об этом было зaявлено», — цитирует Алвеса Itatiaia.

В июне суд отклонил вторую апелляцию бразильца с просьбой об освобождении из-под стражи.

источник: Itatiaia
Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес считает, что его невиновность скоро будет доказана
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