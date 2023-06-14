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В «Локомотиве» уверены, что Дзюба выполнит условия для продления контракта с московским клубом

Ранее железнодорожники продлили контракт с форвардом до конца сезона-2023/24 по схеме «1+1».
14 июня 2023 12:18
автор: Степан Шереметьев

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных считает, что нападающий Артем Дзюба сможет достичь целей для пролонгации соглашения с клубом еще на один сезон.

«Он по-прежнему остается одним из тех людей, кто в российском футболе является лидером. Безусловно, мы рады, что он остался с нами еще на сезон. Есть определенные условия по качеству, думаю, что он достигнет», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, что железнодорожники продлили контракт с форвардом до конца сезона-2023/24 по схеме «1+1». К слову, в прошедшем сезоне игрок в 11 матчах РПЛ забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

источник: ТАСС
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