В «Локомотиве» уверены, что Дзюба выполнит условия для продления контракта с московским клубом

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных считает, что нападающий Артем Дзюба сможет достичь целей для пролонгации соглашения с клубом еще на один сезон.

«Он по-прежнему остается одним из тех людей, кто в российском футболе является лидером. Безусловно, мы рады, что он остался с нами еще на сезон. Есть определенные условия по качеству, думаю, что он достигнет», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, что железнодорожники продлили контракт с форвардом до конца сезона-2023/24 по схеме «1+1». К слову, в прошедшем сезоне игрок в 11 матчах РПЛ забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.