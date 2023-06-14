«Реал» представил комплект домашней формы на следующий сезон

«Реал» на своем официальном сайте представил новую домашнюю форму на следующий сезон.

Судя по снимкам, комплект экипировки клуба из Мадрида выполнен в традиционном белом цвете. По бокам и на воротник футболок «сливочных» нанесены темно-синие и золотые полосы. Также можно разглядеть надпись «¡Hala Madrid!».

В минувшем сезоне чемпионата Испании подопечные Карло Анчелотти заняли второе место в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов «Реал» выбыл на стадии полуфинала, где по сумме двух матчей уступили «Манчестер Сити».