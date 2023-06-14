Стейн назначен на пост главного тренера «Аякса»

Морис Стейн назначен на должность главного тренера «Аякса».
Как сообщает пресс-служба амстердамского клуба, контракт с 49-летним специалистом, ранее возглавлявшим «Спарту», рассчитан до лета 2026 года.
Отметим, что Стейн сменил на этой должности Джона Хейтингу, который возглавлял «Аякс» с февраля.
Под руководством Мориса «Спарта» заняла шестое место в чемпионате Нидерландов и уступила «Твенте» в финале плей-офф за путевку в Лигу конференций.
«Аякс» расположился на третьей строчке в таблице и остался без Лиги чемпионов.
источник: ФК «Аякс»