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Стейн назначен на пост главного тренера «Аякса»

Клуб будет играть в Лиге Европы.
Стейн назначен на пост главного тренера «Аякса»
14 июня 2023 13:01
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Спарта"

Морис Стейн назначен на должность главного тренера «Аякса».

Как сообщает пресс-служба амстердамского клуба, контракт с 49-летним специалистом, ранее возглавлявшим «Спарту», рассчитан до лета 2026 года.

Отметим, что Стейн сменил на этой должности Джона Хейтингу, который возглавлял «Аякс» с февраля.

Под руководством Мориса «Спарта» заняла шестое место в чемпионате Нидерландов и уступила «Твенте» в финале плей-офф за путевку в Лигу конференций.

«Аякс» расположился на третьей строчке в таблице и остался без Лиги чемпионов.

источник: ФК «Аякс»
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