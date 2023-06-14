Аленичев считает, что уход Джикии и Соболева не будет большой потерей для «Спартака»

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что если команду покинут защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев, это не станет проблемой.

«Если есть возможность и они сами хотят - пускай (уходят). При всем уважении к ним, это игроки не такого высокого класса по нашим российским меркам. Это будет не такой большой потерей», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Стоит добавить, что контракт Джикии с красно-белыми действует до лета 2024 года. В минувшем сезоне на счету защитника 30 матчей и две результативные передачи.

Что касается Соболева, то его соглашение истекает летом 2026 года. В его активе 15 голов в 32 играх и девять результативных передач.