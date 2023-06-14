«Фиорентина» планирует продать Кокорина

«Фиорентина» хочет продать российского форварда клуба Александра Кокорина.

Напомним, что 32-летний футболист выступал в минувшем сезоне за кипрский «Арис» на правах аренды. Кокорин был признан лучшим футболистом чемпионата, а его клуб выиграл турнир.

Как сообщает Fiorentina News, успехи Александра не убедили руководство «Фиорентины» оставить россиянина в команде. «Фиалки» попробует продать форварда летом. В выкупе Кокорина заинтересован тот же «Арис».

Отметим, что Кокорин провел в минувшем сезоне 27 матчей, в которых забил 11 голов.