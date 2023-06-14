Экс-футболист московского «Спартака» Александр Ширко переведен из реанимации в кардиологию

Экс-форвард московского «Спартака» Александр Ширко был переведен из реанимации в кардиологию, передает телеграм-канал 112.

Ранее экс-нападающий был госпитализирован с сердечным приступом - пароксизмом фибрилляций предсердий. У Ширко восстановлен синусовый ритм, он продолжает получать необходимую терапию.

Напомним, что Ширко стал шестикратным чемпионом России в составе столичного клуба. За основную команду красно-белых он выступал с 1995 по 2001 год.

Также его на счету шесть проведенных матчей за сборную России.