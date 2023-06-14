Александр Мостовой: с Ивичем «Краснодар» будет бороться за медали в следующем сезоне

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил работу Владимира Ивича на посту наставника «Краснодара».

Напомним, что клуб под руководством 46-летнего специалиста занял шестое место в чемпионате РПЛ. Также »Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России, где уступил ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

«Когда он приходил, то его особо никто не знал, но сейчас мы видим, что он преобразил «Краснодар». При нем команда совершенно по-другому заиграла. Уверен, в следующем сезоне они будут бороться за медали, но сейчас «Краснодару» главное сделать правильные трансферы, нужно усилить команду», — цитирует Мостового «РБ-Спорт».

Добавим, что Ивич возглавил «Краснодар» в январе, сменив на посту главного тренера Александра Сторожука.