Защитник ЦСКА Виллиан Роша назвал самого сильного нападающего чемпионата России

Защитник ЦСКА Виллиан Роша назвал имя самого сильного нападающего чемпионата России.

«Самый сильный нападающий РПЛ - Джон Кордоба, против него сложнее всего играть. Чалов на тренировках? Игра отличается от тренировок, давление другое», - приводит слова игрока «РБ Спорт».

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Кордоба провел за «Краснодар» 37 матчей, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость колумбийца составляет 11 миллионов евро.