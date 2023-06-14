«Реал» официально объявил о переходе Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем перешел в «Реал». Футболист подписал шестилетний контракт с мадридским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

Отмечается, что 15 июня пройдет торжественная церемония представления Беллингема в качестве новичка «Реала». Футболист также ответит на вопросы представителей прессы.

Ранее сообщалось, что сумма сделки по 19-летнему хавбеку составила 103 миллионов евро. Кроме того, немецкая команда может получить бонусы (34 миллиона евро) за трансфер англичанина при определенных условиях.

Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне за команду Эдина Терзича он принял участие в 42 матчах, отличился 14-ю забитыми мячами и семью ассистами.