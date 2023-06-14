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Андрей Канчельскис: рекомендую Чалову бежать из РПЛ в Европу сломя голову

Действующий контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.
14 июня 2023 14:15
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис посоветовал форварду ЦСКА Федору Чалову продолжить карьеру в Европе.

Ранее гендиректор армейцев Роман Бабаев заявил, что клуб начал переговоры по продлению контракта с 25-летним футболистов.

«Федор Чалов — нападающий с мозгами, командный игрок. Редкий продукт для нашего футбола. Видно, что человек читает игру, понимает, что происходит на поле. Таких футболистов очень ценят в Европе. Если у Федора есть желание, то надо туда бежать из РПЛ сломя голову», — цитирует Канчельскиса «РБ-Спорт».

Добавим, что в минувшем сезоне Чалов провел 41 матч, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач.

источник: «РБ-Спорт»
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