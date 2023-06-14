Мележиков покинул пост гендиректора «Спартака»

Известный российский журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что «Спартак» и генеральный директор клуба Евгений Мележиков расторгли договор по соглашению сторон.

Напомним, что Мележиков, который 10 июня отметил 50-летие, работал в «Спартаке» с 2013 года. А с июня 2021-го он занимал должность генерального директора столичного клуба.

По итогам прошедшего сезона «Спартак» финишировал на третьем месте в чемпионате России, завоевав бронзовые награды.