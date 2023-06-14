29-летний футболист Березовский умер во время матча любительской лиги

Тольяттинская футбольная лига сообщила о смерти 29-летнего капитана команды «Хали-Гали» Глеба Березовского.

«Скончался Глеб Березовский. О точных причинах смерти пока неизвестно. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье... Прощание состоится 15 июня в 15.00 (14.00 мск) в Похоронном доме № 1 на улице Борковской», - говориться в сообщении пресс-службы любительской лиги.

В самарских СМИ уточняют, что спортсмен потерял сознание во время одного из матчей.

Добавим, что Березовский провел 208 матчей за «Хали Гали», в который забил 96 мячей.