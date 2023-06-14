Гендиректор «Фонбет» Анохин рассказал об изменениях формата Кубка России в следующем сезоне

Генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин рассказал о возможных изменениях формата Кубка России.

Напомним, что последний розыгрыш турнира проводился по новой системе Double Elimination. Кубок России был разделен на две сетки: Путь РПЛ и Путь регионов.

«Одну игру уберут— проигравший в «Пути РПЛ» не будет играть стыковой матч с победителем «Пути регионов». По просьбе клубов и РФС мы пошли навстречу. Других изменений не планируется, насколько я знаю», - рассказал Анохин в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что обладателем Кубка России в восьмой раз в своей истории стал ЦСКА. В суперфинале московский клуб был сильнее «Краснодара» (1:1, 6:5 (пен.).