Анохин высказался об участии медийных команд в ФОНБЕТ Кубке России

Генеральный директор компании «Фонбет» Сергей Анохин рассказал о возможном участии медийных команд в розыгрыше Кубка России-2023/2024.

Напомним, что в минувшем турнире выступали два клуба из Медиалиги: »Амкал» и «2drots».

«Мы долго думали над этим, но все таки пришли к решению, что на Кубке России должны играть те команды, уровень которых соответствует Кубку. Две медийные команды будут, те же, что и в этом году— Амкал и 2drots. Они не только медийные, но и сильный с точки зрения спорта. Другого я ничего не слышал. Если РФС решит кому-то сделать WildCard, то это будет их решение. Мы это примем», - заявил Анохин в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что «Амкал» выбыл из Кубка России на стадии 1/64 финала. «2drots» завершил выступлении раундом раньше.