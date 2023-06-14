Сергей Анохин: суммы, которые ФОНБЕТ потратил на проведение Кубка России, сто процентов окупились

Генеральный директор компании «ФОНБЕТ» Сергей Анохин положительно оценил финансовые показатели по итогам розыгрыша Кубка России-2022/2023.

Напомним, что в суперфинале турнира встретились ЦСКА и «Краснодар». Игра завершилась победой армейцев (1:1, 6:5 (пен.).

«Для ФОНБЕТа очень коммерчески успешный турнир получился. Те суммы, которые мы потратили, сто процентов окупились. Если мы будем больше зарабатывать, то будем больше вкладывать в российский футбол. Точно не будем жадничать», - заявил Анохин в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что решающую игру в Москве посетили 53 425 зрителей.