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Сергей Анохин: суммы, которые ФОНБЕТ потратил на проведение Кубка России, сто процентов окупились

Решающий матч турнира прошел в «Лужниках».
14 июня 2023 15:02
автор: Никита Плохих

Генеральный директор компании «ФОНБЕТ» Сергей Анохин положительно оценил финансовые показатели по итогам розыгрыша Кубка России-2022/2023.

Напомним, что в суперфинале турнира встретились ЦСКА и «Краснодар». Игра завершилась победой армейцев (1:1, 6:5 (пен.).

«Для ФОНБЕТа очень коммерчески успешный турнир получился. Те суммы, которые мы потратили, сто процентов окупились. Если мы будем больше зарабатывать, то будем больше вкладывать в российский футбол. Точно не будем жадничать», - заявил Анохин в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что решающую игру в Москве посетили 53 425 зрителей.

источник: «Советский спорт»
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