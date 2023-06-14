ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В «Венеции» рассказали о будущем Черышева в клубе

Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано до лета 2024 года.
14 июня 2023 15:01
автор: Степан Шереметьев

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что клуб еще не определился с будущем россиянина Дениса Черышева.

«На данный момент неизвестно, останется ли Черышев в команде на следующий сезон. Мы оцениваем ситуацию. Пока сложно что-то сказать», - приводит слова функционера Sport24.

Отметим, что контракт клуба с 32-летним игроком рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне вингер провел за команду 24 матча, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

источник: Sport24.ru
Петржела заявил, что поспособствовал возможному назначению Лички на пост наставника «Динамо»
Специалист работает в России с августа 2020 года
14.06.2023 15:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кавазашвили считает, что уход Мележикова не станет потерей для «Спартака»
По мнению экс-голкипера, в московском клубе царит бардак.
14.06.2023 15:33
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Сергей Анохин: суммы, которые ФОНБЕТ потратил на проведение Кубка России, сто процентов окупились
Решающий матч турнира прошел в «Лужниках».
14.06.2023 15:02
Футбол
автор: Никита Плохих
В «Венеции» рассказали о будущем Черышева в клубе
Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано до лета 2024 года.
14.06.2023 15:01
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Анохин высказался об участии медийных команд в ФОНБЕТ Кубке России
В предыдущем турнире участвовали две таких команды.
14.06.2023 14:42
Футбол
автор: Никита Плохих
Гендиректор «Фонбет» Анохин рассказал об изменениях формата Кубка России в следующем сезоне
Гендиректор «Фонбет» Анохин рассказал об изменениях формата Кубка России в следующем сезоне
Последний турнир проводился по новой системе.
14.06.2023 14:25
Футбол
автор: Никита Плохих
29-летний футболист Березовский умер во время матча любительской лиги
Причины трагедии уточняются
14.06.2023 14:17
Футбол
автор: Максим Скороходов
Андрей Канчельскис: рекомендую Чалову бежать из РПЛ в Европу сломя голову
Действующий контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.
14.06.2023 14:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мележиков покинул пост гендиректора «Спартака»
Мележиков покинул пост гендиректора «Спартака»
Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
14.06.2023 14:13
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Стало известно, сколько «Кадис» хочет получить от «Спартака» за трансфер Бонгонды
Стало известно, сколько «Кадис» хочет получить от «Спартака» за трансфер Бонгонды
Футболист выступает за сборную ДР Конго.
14.06.2023 14:03
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.