В «Венеции» рассказали о будущем Черышева в клубе

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что клуб еще не определился с будущем россиянина Дениса Черышева.

«На данный момент неизвестно, останется ли Черышев в команде на следующий сезон. Мы оцениваем ситуацию. Пока сложно что-то сказать», - приводит слова функционера Sport24.

Отметим, что контракт клуба с 32-летним игроком рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне вингер провел за команду 24 матча, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.