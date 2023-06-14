Кавазашвили считает, что уход Мележикова не станет потерей для «Спартака»

Экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о возможном уходе Евгения Мележикова с поста гендиректора красно-белых.

«Его уход не станет потерей, но в клубе творится какой-то бардак. Никто не задерживается долго из руководителей, а, значит, каждый раз приходится перестраивать структуру управления», - приводит слова бывшего футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что Мележиков, который 10 июня отметил 50-летие, работал в «Спартаке» с 2013 года. А с июня 2021-го он занимал должность генерального директора столичного клуба.

По итогам прошедшего сезона «Спартак» финишировал на третьем месте в чемпионате России, завоевав бронзовые награды.