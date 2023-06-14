ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кавазашвили считает, что уход Мележикова не станет потерей для «Спартака»

По мнению экс-голкипера, в московском клубе царит бардак.
14 июня 2023 15:33
автор: Степан Шереметьев

Экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о возможном уходе Евгения Мележикова с поста гендиректора красно-белых.

«Его уход не станет потерей, но в клубе творится какой-то бардак. Никто не задерживается долго из руководителей, а, значит, каждый раз приходится перестраивать структуру управления», - приводит слова бывшего футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что Мележиков, который 10 июня отметил 50-летие, работал в «Спартаке» с 2013 года. А с июня 2021-го он занимал должность генерального директора столичного клуба.

По итогам прошедшего сезона «Спартак» финишировал на третьем месте в чемпионате России, завоевав бронзовые награды.

источник: «РБ-Спорт»
Петржела заявил, что поспособствовал возможному назначению Лички на пост наставника «Динамо»
Специалист работает в России с августа 2020 года
14.06.2023 15:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кавазашвили считает, что уход Мележикова не станет потерей для «Спартака»
По мнению экс-голкипера, в московском клубе царит бардак.
14.06.2023 15:33
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Сергей Анохин: суммы, которые ФОНБЕТ потратил на проведение Кубка России, сто процентов окупились
Решающий матч турнира прошел в «Лужниках».
14.06.2023 15:02
Футбол
автор: Никита Плохих
В «Венеции» рассказали о будущем Черышева в клубе
Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано до лета 2024 года.
14.06.2023 15:01
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Анохин высказался об участии медийных команд в ФОНБЕТ Кубке России
В предыдущем турнире участвовали две таких команды.
14.06.2023 14:42
Футбол
автор: Никита Плохих
Гендиректор «Фонбет» Анохин рассказал об изменениях формата Кубка России в следующем сезоне
Гендиректор «Фонбет» Анохин рассказал об изменениях формата Кубка России в следующем сезоне
Последний турнир проводился по новой системе.
14.06.2023 14:25
Футбол
автор: Никита Плохих
29-летний футболист Березовский умер во время матча любительской лиги
Причины трагедии уточняются
14.06.2023 14:17
Футбол
автор: Максим Скороходов
Андрей Канчельскис: рекомендую Чалову бежать из РПЛ в Европу сломя голову
Действующий контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.
14.06.2023 14:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мележиков покинул пост гендиректора «Спартака»
Мележиков покинул пост гендиректора «Спартака»
Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
14.06.2023 14:13
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Стало известно, сколько «Кадис» хочет получить от «Спартака» за трансфер Бонгонды
Стало известно, сколько «Кадис» хочет получить от «Спартака» за трансфер Бонгонды
Футболист выступает за сборную ДР Конго.
14.06.2023 14:03
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.