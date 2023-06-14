Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших игроков чемпионата России

Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ.

Согласно данным экспертов интернет-портала рейтинг самых подорожавших футболистов российского чемпионата возглавил защитник ЦСКА Виллиан Роша.

Трансферная стоимость бразильца за последнее время выросла на 3,5 млн евро. Теперь его ценник составляет 7 млн.

На втором месте располагается форвард «Зенита» Малком. Его стоимость выросла на 3 млн евро, теперь он оценивается в 30 млн. На три миллиона подорожал Эдуард Сперцян (»Краснодар», 12 млн), на 2,5 млн - Иван Обляков (ЦСКА, 10 млн).

Напомним, что чемпионом РПЛ стал «Зенит», а Кубок России завоевал ЦСКА.