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Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших игроков чемпионата России

Сезон завершился в воскресенье, 11 июня.
14 июня 2023 16:02
автор: Александр Поволоцкий

Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ.

Согласно данным экспертов интернет-портала рейтинг самых подорожавших футболистов российского чемпионата возглавил защитник ЦСКА Виллиан Роша.

Трансферная стоимость бразильца за последнее время выросла на 3,5 млн евро. Теперь его ценник составляет 7 млн.

На втором месте располагается форвард «Зенита» Малком. Его стоимость выросла на 3 млн евро, теперь он оценивается в 30 млн. На три миллиона подорожал Эдуард Сперцян (»Краснодар», 12 млн), на 2,5 млн - Иван Обляков (ЦСКА, 10 млн).

Напомним, что чемпионом РПЛ стал «Зенит», а Кубок России завоевал ЦСКА.

источник: Transfermarkt
Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших игроков чемпионата России
Сезон завершился в воскресенье, 11 июня.
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