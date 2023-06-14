Гончаренко оценил вероятность перехода Щенникова в «Урал»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко оценил вероятность перехода в екатеринбургскую команду защитника Георгия Щенникова, который покидает ЦСКА после завершения контракта.

«С Жорой у меня хорошие отношения. Но надо понимать, что у нас есть свои игроки и мы наметили план еще до того, как Щенников и ЦСКА решили не продлевать контракт», - сказал специалист на ютуб-канале E1.RU.

Напомним, что Щенников является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне за команду Владимира Федотова он провел шесть матчей и не отличился результативными действиями.