Система VAR впервые будет использована в женском российском футболе

Пресс-служба РФС сообщила, что система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые в истории будет использована в соревнованиях по футболу среди женских команд на матче за Суперкубок России.

Встреча состоится 17 июня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. За победу в турнире поборются ЖФК «Зенит» и обладатель ЖФК ЦСКА.

Главным арбитром этой игры будет Вера Опейкина. Ее ассистентами будут Екатерина Чернова и Екатерина Козырева. Резервный арбитр - Надежда Горинова, а резервный ассистент - Яна Земскова.

При этом за VAR будет отвечать Анастасия Пустовойтова, ее ассистентом назначена Екатерина Курочкина.