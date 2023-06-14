Митрофанов: РФС ведёт переговоры по возвращению в Европу, Азия ничего не гарантирует

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация ведет переговоры с УЕФА о возвращении к европейским соревнованиям.

«Мы же договаривались не комментировать переговоры. Мы ведём переговоры по возвращению в Европу. Азия же тоже ничего не гарантирует — это тоже решение ФИФА. Если бы ФИФА сказала: «Мы снимаем своё решение, общайтесь с УЕФА».

Тогда у нас была бы возможность сказать: «В ФИФА сняли ограничения, мы переходим в Азию или Африку и официально играем». Но это не так работает», - приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

Напомним, российская сборная и клубы отстранены от международных соревнований уже второй год.

Ранее заявлялось о возможном переходе РФС в Азию, однако дальше разговоров переход так и не продвинулся.