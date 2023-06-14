Милнер перешел в «Брайтон»

«Брайтон» объявил о подписании контракта с экс-полузащитником «Ливерпуля» Джеймсом Милнером.

Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на один сезон.

«Я очень рад приветствовать Джеймса в Брайтоне. Он отличное дополнение для нас, и я уверен, что он поможет нам подняться на более высокий уровень», - приводит пресс-служба «Брайтона» слова главного тренера Роберто Де Дзерби.

Добавим, что в прошлом сезоне Милнер провел 43 матча за «Ливерпуль» и совершил два голевых действия.