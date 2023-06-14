Бывший футболист «Спартака» Кариока может вернуться в РПЛ

Представители агентства Santanna Esportes прокомментировали возможное возвращение своего клиента Рафаэля Кариоки в чемпионат России. Хавбек выступал за московский «Спартак» с 2010 по 2014 год, а сейчас представляет мексиканский «Тигрес»

«Рафаэль недавно продлил контракт с «Тигрес», но все зависит от предложения, которое поступит. Мы бы с большим уважением отнеслись бы к появлению такого варианта», - заявили в агентстве для Metaratings.ru.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Кариока провел за «Тигрес» 47 матчей и отдал четыре результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет 1,8 миллиона евро.