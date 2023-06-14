В РФС сообщили, что контракт с Катаром еще не подписан

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о переговорном процессе с Катаром о проведении товарищеского матча с российской сборной.

«Как быстро договорились с Катаром? Мы ещё не подписали договор. Достигли договорённости, что хотим провести этот матч. Есть официальный обмен письмами, но мы ещё не согласовали все условия.

Мы бы хотели сыграть дома ещё один матч. Сборная должна играть, в том числе и дома. Один матч для сборной — мало», - приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

Ранее РФС объявил о том, что летний сбор подопечных Валерия Карпина был перенесен на осень.

Напомним, что в марте 2023 года национальная команда России провела две контрольные игры против сборных Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

В феврале прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские команды и сборные от международных соревнований под своей эгидой.