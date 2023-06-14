Зырянов: Федотову надо стать чемпионом, чтобы доказать, что не зря получил лучшего тренера

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов высказался о наставнике ЦСКА Владимире Федотове.

«Федотов проделал очень большую работу, начиная с того же Оренбурга. В «Сочи» было то же самое, а теперь с ЦСКА. Но сейчас цель у него, думаю, звучит так — надо стать чемпионом.

Чтобы доказать, что не зря ему дали лучшего тренера, выдав небольшой аванс на будущее. Очень любопытно будет посмотреть в следующем сезоне, как он с этим справится», - приводит слова Зырянова «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА по итогам сезона-2022/2023 российской Премьер-лиги занял второе место в турнирной таблице, впервые за пять лет выиграв медали чемпионата России.

В Кубке страны ЦСКА в Сууперфинале обыграл в серии пенальти «Краснодар».