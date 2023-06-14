Мойзес считает, что он выполнил свою миссию в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Мойзес рассказал о своем будущем в составе армейцев.

Футболист выступал за армейцев на правах аренды из «Интернасьонала», но российский клуб имеет право выкупить контракт бразильца.

«Остаюсь ли я в ЦСКА? Спросите об этом у Романа Юрьевича Бабаева. Если случится так, что я уйду из ЦСКА, то я все равно считаю, что выполнил свою задачу. Клуб десять лет не мог выиграть Кубок России. Можно сказать, что моя миссия выполнена», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Стоит отметить, что в минувшем сезоне бразилец провел за красно-синих 36 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.