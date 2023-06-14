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В РФС сообщили о планах сборной России провести товарищеский матч с африканской сборной

Встреча с Камеруном отменилась.
14 июня 2023 18:19
автор: Александр Кожевников

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о планах РФС на организацию матча сборной России с одной из африканских сборных.

«Кто должен был быть, если не Камерун? Были два партнёра, но я бы не хотел их озвучивать. С ними ещё возможны матчи в будущем. Игра была бы как раз в России. Откуда соперник? Африка: команда, которая не принимала участия в чемпионате мира», - приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

Ранее сборная Камеруна отказалась от проведения товарищеского матча со сборной России из-за запрета со стороны правительства африканской страны.

Ожидается, что российская команда в ближайшем будущем может сыграть с Катаром.

источник: Чемпионат.com
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