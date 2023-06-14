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«Спартак» прокомментировал возможный уход Мележикова с поста гендиректора

Пойдет ли клуб на кадровые перестановки?
14 июня 2023 18:54
автор: Максим Скороходов

«Спартак» отреагировал на слухи об уходе Евгения Мележикова с поста генерального директора.

Ранее подобную информацию распространил инсайдер Иван Карпов.

«В ближайшее время Совет директоров ФК «Спартак-Москва» подведёт итоги сезона-2022/2023 и сформулирует задачи на следующий сезон, ключевой вектор которых — планомерное развитие клуба по всем направлениям деятельности. В числе прочих будут рассмотрены и кадровые вопросы, в том числе касающиеся позиции генерального директора», - приводит «Чемпионат» сообщение пресс-службы красно-белых.

Напомним, что Мележиков, который 10 июня отметил 50-летие, работает в «Спартаке» с 2013 года. А с июня 2021-го он занимает должность генерального директора столичного клуба.

По итогам прошедшего сезона «Спартак» финишировал на третьем месте в чемпионате России, завоевав бронзовые награды.

источник: Чемпионат.com
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