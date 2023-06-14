ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кроос намекнул на неудачную карьеру Азара в «Реале», говоря о трансфере Беллингема за 103 млн евро

Футболист перебрался в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии».
14 июня 2023 18:54
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема за 103 миллионов евро, вспомнив о переходе Эдена Азара.

«У нас уже был один игрок, который перешел за огромные деньги и буквально убил карьеру. Это были большие деньги, и я думаю, что, оглядываясь назад, любой бы сказал, что это был не такой уж хороший трансфер. Но давайте мыслить позитивно», - сказал немецкий футболист в эфире подкаста Einfach mal Luppen.

Вероятнее всего, хавбек намекнул на подписание Азара из «Челси» в 2019 году за 115 млн евро. В итоге бельгиец провел 76 матчей за «сливочных», забил семь мячей и отдал 12 результативных передач. Ранее «Реал» объявил об уходе форварда из команды.

«Монако» объявило о подписании контракта с воспитанником «ПСЖ»
Футболист заключил контракт с клубом до июня 2026 года.
14.06.2023 19:11
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Спартак» прокомментировал возможный уход Мележикова с поста гендиректора
Пойдет ли клуб на кадровые перестановки?
14.06.2023 18:54
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кроос намекнул на неудачную карьеру Азара в «Реале», говоря о трансфере Беллингема за 103 млн евро
Футболист перебрался в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии».
14.06.2023 18:54
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Совсем неправда». В «Фенербахче» опровергли информацию о заинтересованности в Чалове
Ранее сообщалось, что форвард может перебраться в Турцию.
14.06.2023 18:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
ЦСКА объявил даты предсезонных сборов
Первый пройдут в Новогороске.
14.06.2023 18:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Александр Кержаков станет главным тренером сербского «Спартака»
Это произойдет в ближайшие дни.
14.06.2023 18:34
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В РФС сообщили о планах сборной России провести товарищеский матч с африканской сборной
Встреча с Камеруном отменилась.
14.06.2023 18:19
Футбол
автор: Александр Кожевников
Наир Тикнизян второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Локомотиве»
Наир Тикнизян второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Локомотиве»
В пяти матчах за железнодорожников 24-летний футболист отличился тремя забитыми мячами.
14.06.2023 18:17
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мойзес считает, что он выполнил свою миссию в ЦСКА
Ранее бразилец вместе с командой победил в Кубке России.
14.06.2023 17:58
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Зырянов: Федотову надо стать чемпионом, чтобы доказать, что не зря получил лучшего тренера
ЦСКА стал вторым в РПЛ.
14.06.2023 17:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.