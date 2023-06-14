Кроос намекнул на неудачную карьеру Азара в «Реале», говоря о трансфере Беллингема за 103 млн евро

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема за 103 миллионов евро, вспомнив о переходе Эдена Азара.

«У нас уже был один игрок, который перешел за огромные деньги и буквально убил карьеру. Это были большие деньги, и я думаю, что, оглядываясь назад, любой бы сказал, что это был не такой уж хороший трансфер. Но давайте мыслить позитивно», - сказал немецкий футболист в эфире подкаста Einfach mal Luppen.

Вероятнее всего, хавбек намекнул на подписание Азара из «Челси» в 2019 году за 115 млн евро. В итоге бельгиец провел 76 матчей за «сливочных», забил семь мячей и отдал 12 результативных передач. Ранее «Реал» объявил об уходе форварда из команды.