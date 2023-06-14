Брат Беллингема перешел в «Сандерленд»

Пресс-служба «Сандерленда» объявила о подписании полузащитника «Бирмингема» Джоба Беллингема. При этом о подробностях контракта с 17-летним англичанином не сообщается.

Стоит напомнить, что Джоб является младшим братом 19-летнего хавбека Джуда Беллингема, который ранее перебрался из дортмундской «Боруссии» в мадридский «Реал» за 103 миллиона евро.

К слову в минувшем сезоне «Сандерленд» занял шестое место в Чемпионшипе, в в полуфинале плей-офф за выход в АПЛ уступил «Лутон Тауну».