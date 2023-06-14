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Дмитрий Сенников: новый формат Кубка России - временный

Сенников не считает формат хорошим.
14 июня 2023 19:36
автор: Александр Кожевников

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников порассуждал на тему формата Кубка России.

«Мне кажется, все не очень довольны новым форматом Кубка России. Нужно было сыграть 13 игр до финала — это очень много, поэтому надо как-то сокращать. А Путь регионов не оставляет шансов командам из низших лиг дойти до финала.

Понятно, что новый формат Кубка России — временный: нужно было как-то заполнить паузы. А когда сборная и клубы будут участвовать в европейских турнирах, то, конечно, вернутся к прежнему формату», - приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Напомним, Кубок России в новом формате разыгрывался впервые. Победителем турнира стал московский ЦСКА, в финале обыгравший «Краснодар» из одноименного города.

источник: Чемпионат.com
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