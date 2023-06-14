Дмитрий Сенников: новый формат Кубка России - временный

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников порассуждал на тему формата Кубка России.

«Мне кажется, все не очень довольны новым форматом Кубка России. Нужно было сыграть 13 игр до финала — это очень много, поэтому надо как-то сокращать. А Путь регионов не оставляет шансов командам из низших лиг дойти до финала.

Понятно, что новый формат Кубка России — временный: нужно было как-то заполнить паузы. А когда сборная и клубы будут участвовать в европейских турнирах, то, конечно, вернутся к прежнему формату», - приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Напомним, Кубок России в новом формате разыгрывался впервые. Победителем турнира стал московский ЦСКА, в финале обыгравший «Краснодар» из одноименного города.