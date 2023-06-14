Губернатор Калининградской области: Игнашевич за 1,5 года сделал невозможное с «Балтикой»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался о работе Сергея Игнашевича на посту главного тренера «Балтики».

«Игнашевич сделал за полтора года невозможное. 30 матчей без поражений. Понятно, и ребята из спортивного менеджмента молоды, и те игроки, которые пришли в начале сезона, стали лучшими в лиге. Гедеон Гузина — лучший бомбардир первой лиги. Но, как говорит Сергей Николаевич, им всем есть куда расти», — приводит слова Алиханова «РБ Спорт».

Напомним, «Балтика» заняла второе место по итогам сезона-2022/2023 Первой лиги. Калининградский клуб впервые за последние 25 лет сумел пробиться в российскую Премьер-лигу.