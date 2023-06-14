В Самарской области высказались о возможном назначении гендиректора «Крыльев Советов» в «Спартак»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал информацию о том, что генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев может заменить на аналогичной должности в «Спартаке» Евгения Мележикова.

«В жизни все возможно, всегда это процесс двусторонний. Я не могу гарантировать сегодня, что гендиректор клуба не получит какого-то предложения и не возглавит «Реал», «Барселону» или «Манчестер Сити», например», - приводит слова чиновника РИА Новости.

Напомним, что ранее известный российский журналист Иван Карпов привел инсайд, что «Спартак» и Мележиков расторгли контракт по соглашению сторон, а Андреев является главным кандидатом на пост гендиректора красно-белых.